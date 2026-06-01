Hohe Preise, knapper Wohnraum: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Ein aktueller Bericht der KSK verrät, wo die Mieten am höchsten und am niedrigsten sind.
In Deutschland – und die Region Stuttgart bildet da keine Ausnahme – leben außergewöhnlich viele Menschen zur Miete. „Wir haben nur knapp 50 Prozent Eigentumsquote“, sagt Marcel El-Hourani, der das Immobiliencenter der Kreissparkasse Waiblingen leitet. Denn auch das Wohnen zur Miete habe gewisse Vorteile: „Dabei trägt man weniger Risiko – und man ist deutlich flexibler. Wenn man merkt, dass die Immobilie nicht mehr zur Lebenssituation passt, etwa wegen eines Jobwechsels, ist man nach drei Monaten draußen.“