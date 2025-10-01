Dennis Lodi ist neu in der Reality-TV-Welt und aktuell im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. In einem Interview verriet der 30-Jährige, wie es ihm dort ergangen ist und welchen Plan B er gehabt hätte, falls seine TV-Karriere nicht funktioniert hätte.

Dennis Lodi (30) hat offen über sein Leben als Reality-TV-Star gesprochen. Nach Auftritten in "Make Love, Fake Love", "The 50" und "Kampf der Realitystars" ist der einstige Stuttgarter derzeit mit seiner Partnerin Tara Tabitha (32) im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. In dem RTL-Format "Reality Check" verriet er nun, welchen Weg er eingeschlagen hätte, wenn es mit der Karriere im Reality-TV nicht geklappt hätte - und was ihn an dieser Welt besonders stört.

Dennis Lodi: "Plan B wäre Arbeitsamt gewesen" "Plan B wäre Arbeitsamt gewesen. Bürgergeld, 600 Euro Miete - fertig!", verrät er lachend den Moderatoren Kena Amoa (55) und Tanja Bülter (53). Vor seiner TV-Karriere arbeitete Lodi als Lackierer und führte die Pizzeria eines Freundes. "Aber dann ist halt Reality reingekommen - finanziell war das natürlich ein bisschen besser", gesteht Lodi.

Dennoch hat die Branche auch Schattenseiten. Vor allem das viele Reisen und die zahlreichen Termine empfindet er als anstrengend. Auch seine Zeit im "Sommerhaus der Stars" beschreibt er nicht nur positiv: "Für mich war es eine harte Zeit. [...] Du streitest dich einfach nur den ganzen Tag. [...] Das ist furchtbar", erzählt der 30-Jährige.

Eine Influencer-Karriere kommt nicht infrage

Viele seiner Reality-TV-Kollegen verfolgen neben ihrer Show-Karriere eine Influencer-Laufbahn - so auch Lodis Partnerin, der auf Instagram mehr als 196.000 Menschen folgen. Lodi zeigt daran jedoch kein Interesse.

"Tara soll Instagram weitermachen, dass ich auch davon Geld verdiene. Was bei Tara reinkommt, kommt auch bei mir raus", scherzt Lodi. Er genieße seine Privatsphäre und wolle nicht alles auf Social Media teilen.

Dennis Lodi wohnt bereits mit seiner Freundin zusammen

Im April dieses Jahres machten Dennis Lodi und Tara Tabitha ihre Beziehung öffentlich. Mittlerweile lebt der 30-Jährige sogar bei seiner Partnerin in Wien. "Tara hat ein großes Herz. [...] Jeden Morgen macht sie mir Frühstück. [...] Sie ist immer für mich da. [...] Sie denkt immer weiter. [...] Sie ist sehr intelligent, bei ihr ist mehr. Das ist gut so", schwärmt Lodi von seiner Partnerin.

Tabitha übernimmt laut Lodi 98 Prozent der Aufgaben im Haushalt - das funktioniere für das Paar bestens: "Tara kocht, wäscht, bügelt, geht einkaufen. Ich geh ab und zu mit dem Hund Gassi!" Gemeinsam planen sie, auszuwandern: "Sonne, Strand, Meer [...] Dubai nicht, das ist zu künstlich. [...] Eher Spanien." Auch Kinder wünscht sich Lodi als Familienmensch.