Dennis Lodi ist neu in der Reality-TV-Welt und aktuell im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. In einem Interview verriet der 30-Jährige, wie es ihm dort ergangen ist und welchen Plan B er gehabt hätte, falls seine TV-Karriere nicht funktioniert hätte.
Dennis Lodi (30) hat offen über sein Leben als Reality-TV-Star gesprochen. Nach Auftritten in "Make Love, Fake Love", "The 50" und "Kampf der Realitystars" ist der einstige Stuttgarter derzeit mit seiner Partnerin Tara Tabitha (32) im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. In dem RTL-Format "Reality Check" verriet er nun, welchen Weg er eingeschlagen hätte, wenn es mit der Karriere im Reality-TV nicht geklappt hätte - und was ihn an dieser Welt besonders stört.