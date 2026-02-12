Teilnehmer, Anreise und Co.: Was man zum Faschingsumzug in Murr wissen muss
1
Konfettiiiiiiii! Am Sonntag geht es in Murr beim Faschingsumzug rund. Foto: Werner Kuhnle

Beim Faschingsumzug in Murr (Kreis Ludwigsburg) am kommenden Sonntag, 15. Februar, sorgt Bürgermeister Bartzsch als Flößer für Aufsehen. Was steckt hinter der Verkleidung?

Den Bürgermeister als Teil eines Faschingsumzugs sieht man auch nicht alle Tage. Bisher hatte sich Torsten Bartzsch das närrische Treiben in seiner Faschingshochburg Murr immer vom Wegesrand angeschaut – diesmal ist er Teil des Umzugs. Das hatten die Carnevalsfreunde Murr beim Rathaussturm am 11.11. durchgesetzt. Und der faschingserprobte Rathauschef spielt mit.

 

Gemeinsam mit dem örtlichen Handels- und Gewerbeverein wird Bartzsch als Flößer verkleidet inmitten von insgesamt 56 Gruppen am Faschingssonntag, 15. Februar, durch die Straßen ziehen. Sein Kostüm spielt auf die Murrer Geschichte an, wurde doch über Jahrhunderte das Holz aus dem Schwäbischen Wald über den Fluss Murr bis zum Ort Murr geflößt. Los geht der Umzug – tadaa – um 14.01 Uhr.

Die Strecke

Pappnasen willkommen. Foto: Werner Kuhnle

Start ist an der Murrer Blattertkreuzung. Von dort zieht sich das bunte Getümmel über die Hindenburgstraße Richtung Rathaus, dann am alten Rathaus vorbei, über die Hardtlinde und die Theodor-Heuss-Straße zur Gemeindehalle.

Klassischerweise geht es besonders im vorderen Teil der Strecke dicht gedrängt zu, immerhin kamen im vergangenen Jahr bis zu 15.000 Besucher ins kleine Murr. Wer lieber etwas ruhiger und entspannter beim Faschingsumzug zuschauen will, der sucht sich ein Plätzchen auf der Theodor-Heuss-Straße.

Alles Wichtige aus dem Kreis Ludwigsburg

Alles Wichtige aus dem Kreis Ludwigsburg

Jetzt lesen»

Die Teilnehmer

Unter den 56 Gruppen sind einige neue und solche, die schon eine Weile nicht mehr in Murr dabei waren. Insgesamt eine kunterbunte Mischung aus Hästrägern, Karnevalisten und Vereinen, die einfach Fasching feiern. Besonders auffällig diesmal: Es haben sich neun Guggenmusiken angemeldet und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Es gibt also ordentlich was auf die Ohren.

Der Eintritt

Drei Euro kostet der ganze Spaß pro Person. Der Beitrag ist zwar freiwillig, die Carnevalsfreunde Murr als Veranstalter freuen sich aber über jeden zahlenden Besucher. Immerhin haben sie einiges an Kosten – von den Gebühren für die Gema bis hin zur anschließenden Straßenreinigung.

Die Anreise

Nach Murr zu kommen, ist grundsätzlich nicht schwer, an diesem Faschingssonntag aber durchaus mit Tücken behaftet. Der Linienbus wird bis circa 12.45 Uhr fahren, allerdings nur als Pendelbus zwischen Murr und Steinheim, da die Murrbrücke zwischen Murr und Marbach wegen Baumfällarbeiten am Sonntag gesperrt ist. Heißt: Die Anbindung zur S-Bahn in Marbach erfolgt über Steinheim. Die Bushaltestelle „Blattert“ wird nicht angefahren, dafür gibt es die Ersatzbushaltestelle in der Bietigheimer Straße. Wer mit dem Auto anreist, sollte möglichst außerhalb in den Gewerbegebieten von Murr oder Steinheim parken und etwas Fußweg einplanen.

 