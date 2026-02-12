Teilnehmer, Anreise und Co.: Was man zum Faschingsumzug in Murr wissen muss

Beim Faschingsumzug in Murr (Kreis Ludwigsburg) am kommenden Sonntag, 15. Februar, sorgt Bürgermeister Bartzsch als Flößer für Aufsehen. Was steckt hinter der Verkleidung?
Den Bürgermeister als Teil eines Faschingsumzugs sieht man auch nicht alle Tage. Bisher hatte sich Torsten Bartzsch das närrische Treiben in seiner Faschingshochburg Murr immer vom Wegesrand angeschaut – diesmal ist er Teil des Umzugs. Das hatten die Carnevalsfreunde Murr beim Rathaussturm am 11.11. durchgesetzt. Und der faschingserprobte Rathauschef spielt mit.