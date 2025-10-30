Die niederländische Königin Máxima hat beherzt an einer Übung der Militärpolizei teilgenommen - in Tarnuniform samt Gesichtsbemalung.
Auftritte europäischer Royals mit dem Militär gehören schon fast zum guten Ton. Die niederländische Königin Máxima (54) hat sich jetzt jedoch besonders beherzt ins Feld gestürzt. Aufnahmen eines Besuchs der 54-Jährigen in einem Ausbildungszentrum der Militärpolizei in Harderwijk, rund 70 Kilometer östlich von Amsterdam, zeigen Máxima in voller Tarnuniform, einschließlich von Tarnfarbe im Gesicht.