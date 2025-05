Teilnahme an Forschungsprojekt: So will man in Weil der Stadt das Parken angehen

So will man in Weil der Stadt das Parken angehen

Das Parken – und wo es nicht erlaubt oder kostenpflichtig ist – hat in Weil der Stadt in der Vergangenheit für emotionale Debatten gesorgt. Mit einem externen Institut will man das Thema jetzt wissenschaftlich angehen.











Geht es um den Verkehr, scheiden sich oft die Geister. In Weil der Stadt hatte 2023 strengere Parkregeln samt Gebühren- und Parkscheibenpflicht für Stirnrunzeln gesorgt. Dem Thema will man sich in der Keplerstadt auch weiterhin widmen – und zwar bald auch mit externer Hilfe. Dem Gemeinderat hatte die Verwaltung jüngst eine geplante Teilnahme am Projekt „Parken neu organisieren“ des Deutschen Instituts für Urbanistik (DiFu) mitgeteilt.