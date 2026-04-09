Seit rund zwei Jahre ist Cannabis in Deutschland zum Teil legal. Der legale Anbau der berauschenden Pflanzen ist einer Umfrage zufolge in Deutschland mittlerweile in mehreren hundert Vereinen möglich.
Berlin - Rund zwei Jahre nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland sind laut einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) bundesweit 413 Anbauvereine entstanden. Niedersachsen ist mit 85 Cannabis-Clubs bislang das Bundesland mit den meisten genehmigten Anbauvereinigungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl, wie aus der Umfrage unter allen 16 Bundesländern hervorgeht.