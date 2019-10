Teiler B10/B14 in Stuttgart-Ost

6 Der Unfall ereignete sich in der Uferstraße in Stuttgart-Ost. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein Lkw-Fahrer übersieht beim Fahrstreifenwechsel in der Uferstraße in Stuttgart-Ost offenbar einen Renault. Beim Zusammenstoß überschlägt sich das Auto. Drei Menschen werden verletzt.

Stuttgart-Ost - In der Uferstraße in Stuttgart-Ost ist es am Montagvormittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und einem Renault Clio gekommen, bei dem sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Drei Insassen im Renault wurden bei dem Unfall verletzt.

Polizeiangaben zufolge war der Lkw gegen 10 Uhr auf der mittleren Fahrspur der Uferstraße – dem Teiler der B10 und B14 – in Richtung Stuttgart unterwegs, als er kurz nach der Gaisburger Brücke auf die rechte Spur wechseln wollte. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge wohl den Renault und kollidierte mit diesem, sodass sich das Auto überschlug.

Alle drei Insassen im Renault wurden verletzt, konnten sich allerdings selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge muss die Uferstraße in diesem Bereich immer wieder kurzzeitig gesperrt werden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, die Stand 11.30 Uhr immer noch anhalten.

