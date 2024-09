Foto: © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. TM & © DC Comics

Joaquin Phoenix (49) hat beim Filmfestival in Venedig über seine "Joker"-Diät gesprochen, durch die er für die Fortsetzung des Films erneut gegangen ist. Wegen der Tanzeinheiten in "Joker: Folie à Deux" sei es dieses Mal "ein bisschen schwieriger" gewesen, erklärte er Medienberichten zufolge.

Der 49-Jährige sorgte bereits vor fünf Jahren für Schlagzeilen. Damals verriet der Schauspieler, dass er bei der Vorbereitung auf seine Rolle als Arthur Fleck im ersten "Joker"-Film, der 2019 in die Kinos kam, über 20 Kilo abgenommen hatte. Während der Pressetour sagte er damals, er habe hauptsächlich Salat und gedünstetes Gemüse gegessen, um das hagere Aussehen des Bösewichts zu erlangen.

"Dieses Mal fühlte es sich etwas komplizierter an"

In Venedig erklärte Joaquin Phoenix nun vor der Premiere der "Joker"-Fortsetzung: "Ich werde nicht über die Einzelheiten der Diät sprechen, weil ich denke, dass niemand das hören will. Aber dieses Mal fühlte es sich etwas komplizierter an, weil wir so viele Tanzproben gemacht haben, was beim letzten Mal nicht der Fall war." Phoenix erklärte weiter: "Es fühlte sich also ein bisschen schwieriger an, aber es ist sicher. Aber ich bin jetzt 49, ich sollte das wahrscheinlich nicht mehr machen. Das war's dann wohl für mich."

Der Schauspieler sprach laut den Berichten auch über seinen Co-Star Lady Gaga (38), die ihm zufolge ebenfalls eine Menge Gewicht verloren habe. Er wisse noch, so Joaquin Phoenix, wie er sie bei den Proben kennengelernt habe. Dann hätten sie sich eine Weile nicht gesehen. "Und als du zurückkamst, hast du eine Menge Gewicht verloren. Es war wirklich beeindruckend", sagte der 49-Jährige in Richtung seiner Kollegin. Lady Gaga selbst wollte darüber aber offenbar nicht sprechen: "Ich denke, wir haben uns im Laufe der Zeit in unsere Charaktere verwandelt und an jedem Detail gefeilt", sagte sie.

Und auch Joaquin Phoenix scheint inzwischen zu bereuen, dass er beim ersten Film so viel über seinen Gewichtsverlust gesprochen hat. Er hatte am Ende "die Nase voll" von sich selbst und sei wütend auf sich selbst gewesen, "weil ich so eine große Sache aus diesem Teil gemacht habe". Der Schauspieler gewann 2020 den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" für seine "Joker"-Performance. Die Fortsetzung "Joker: Folie à Deux" soll Anfang Oktober in die Kinos kommen.