Teil zwei bestätigt: F1 mit Brad Pitt bekommt eine Fortsetzung

Der vierfach Oscar-nominierte Kinohit "F1" soll fortgesetzt werden. Produzent Jerry Bruckheimer bestätigte die Pläne beim jährlichen Oscar-Nominierten-Lunch in Los Angeles. Noch offen ist die Besetzung - und damit auch, ob Brad Pitt wieder dabei sein wird.
Die Fortsetzung des Oscar-nominierten Kinohits "F1" mit Brad Pitt (62) ist in Arbeit, wie Filmproduzent Jerry Bruckheimer (82) beim jährlichen Oscar-Nominierten-Lunch in Los Angeles im Gespräch mit der "BBC" bestätigte. "Wir arbeiten an einer Fortsetzung", so der Filmproduzent.