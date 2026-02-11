Teil zwei bestätigt: F1 mit Brad Pitt bekommt eine Fortsetzung

Der vierfach Oscar-nominierte Kinohit "F1" soll fortgesetzt werden. Produzent Jerry Bruckheimer bestätigte die Pläne beim jährlichen Oscar-Nominierten-Lunch in Los Angeles. Noch offen ist die Besetzung - und damit auch, ob Brad Pitt wieder dabei sein wird.

Die Fortsetzung des Oscar-nominierten Kinohits "F1" mit Brad Pitt (62) ist in Arbeit, wie Filmproduzent Jerry Bruckheimer (82) beim jährlichen Oscar-Nominierten-Lunch in Los Angeles im Gespräch mit der "BBC" bestätigte. "Wir arbeiten an einer Fortsetzung", so der Filmproduzent.

Bruckheimer wollte jedoch weder einen Zeitplan für das Projekt nennen, noch Details zur Besetzung bestätigen. Insbesondere nicht, ob Brad Pitt seine Rolle in der Fortsetzung von "F1" wieder aufnehmen werde. Bruckheimer fügte jedoch hinzu, dass er "selbstverständlich" in die Besetzungsentscheidungen einbezogen werde.

"F1" für vier Oscars nominiert

Der Film "F1", den der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (41) mitproduziert hat, ist in diesem Jahr viermal für die Academy Awards nominiert - unter anderem als "Bester Film". Brad Pitt spielt den routinierten Rennfahrer Sonny Hayes, der nach langer Pause mit dem fiktiven Team APXGP in die Formel 1 zurückkehrt.

Produzent Jerry Bruckheimer zeigte sich "überrascht" und zugleich erfreut über die Auszeichnungen und Oscar-Nominierungen, die der Film erhalten hat. "Es war ein langer Weg bis zur Fertigstellung, weil wir einige Streiks verkraften mussten - aber am Ende hat der Film das Publikum weltweit begeistert." Über Brad Pitt ergänzte Bruckheimer: "Ich habe noch nie zuvor mit ihm zusammengearbeitet, und es ist wirklich ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten."

Erfolgreichster Kinofilm von Apple

Der im letzten Sommer erschienene Film spielte weltweit 630 Millionen US-Dollar (528 Millionen Euro) ein und ist damit der bisher erfolgreichste Kinofilm von Apple Original Films. Die Produktion umfasste umfangreiche Dreharbeiten während der Formel-1-Saisons 2023 und 2024. Einige Szenen wurden an mehreren Rennwochenenden direkt vor Ort gedreht.

Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung zu "F1" kursieren schon seit Monaten, wurden aber bisher nicht bestätigt. Auch nicht während des Apple-TV-Events vergangene Woche. Laut Medienberichten von der Veranstaltung las Apple-Manager Eddie Cue (61) eine Publikumsfrage zu einer möglichen "F1"-Fortsetzung vor, woraufhin Formel-1-Chef Stefano Domenicali (60) den Fans sagte, sie sollten "gespannt bleiben", und hinzufügte, dass es "in Zukunft" noch mehr zu sagen geben werde.