Teil meiner Geschichte: Conchita Wurst zieht sich vom Eurovision Song Contest zurück

1 Tom Neuwirth stand 2014 als Conchita Wurst für Österreich auf der ESC-Bühne. Foto: ddp/Stefan Crämer

Tom Neuwirth sang sich 2014 als Conchita Wurst zum ESC-Sieg. Danach blieb er Teil des Wettbewerbs. Jetzt lässt er diese Zeit hinter sich. "Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision-Kontext zurück", gibt er auf Instagram bekannt.











Tom Neuwirth, auch bekannt als Conchita Wurst (37), blieb nach dem ESC-Sieg eine feste Größe im Rahmen des Wettbewerbs. Jetzt distanziert sich der Künstler vom Eurovision Song Contest. "Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision-Kontext zurück", benennt er seine Entscheidung in einem Instagram-Post. Der Wettbewerb habe sein "Leben geprägt", schreibt Neuwirth in einem Instagram-Beitrag. "Er war Bühne, Zuhause, Sprungbrett und ein Kapitel, für das ich zutiefst dankbar bin." Als Künstler schwinge Veränderung jedoch immer mit.