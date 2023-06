1 Alarmstufe Rot: Angela Merkel fordert „nationale Kraftanstrengung“. Foto: dpa/Fabrizio Bensch

Angela Merkel setzt ihren Corona-Kurs mit harten Einschnitten durch. Begleitet wird der Tag der Entscheidung in Berlin von Demonstrationen.









Berlin - Angela Merkel verbringt den Nachmittag im Lagezentrum des Bundeskanzleramtes. Das passt, da sich die Coronakrisenlage so zugespitzt hat, dass dringender Handlungsbedarf besteht; 14 964 Neuansteckungen sind am Vormittag gemeldet worden, fast dreimal so viel wie vor zwei Wochen. In dem abhörsicheren Raum schaltet sich die Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder per Video zusammen – wie so oft in den vergangenen Pandemiemonaten, nun aber sollen am Ende der Sitzung drastische Einschnitte ins öffentliche Leben stehen. Ziel ist, dass es Weihnachten wieder besser geht und die Kurve der Neuansteckungen wieder abflacht - wie im Frühjahr.