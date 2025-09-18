Teil drei der Filmreihe: Bald auf Disney+: Camp Rock 3 mit den Jonas Brothers

Die Filmreihe "Camp Rock" bekommt einen dritten Film spendiert. Disney hat angekündigt, dass die Dreharbeiten begonnen haben. Die Jonas Brothers, die in den Filmen die fiktionale Band "Connect 3" gespielt haben, sind ebenfalls mit von der Partie.

Fans der Filmreihe "Camp Rock" haben einen Grund zur Vorfreude. Laut Branchenblatt "Variety" hat Disney bestätigt, dass die Dreharbeiten zum dritten Film in Vancouver begonnen haben. Die Jonas Brothers kehren ebenfalls zurück als fiktionale Band "Connect 3". Die drei Brüder Kevin (37), Joe (36) und Nick Jonas (33) haben schon in den ersten beiden Filmen mitgespielt.

Demi Lovato (33), die in den beiden vorherigen Filmen die Rolle der Mitchie Torres spielte, ist diesmal nur als Produzentin mit an Bord. Maria Canals-Barrera (58) schlüpft jedoch wieder in die Rolle von Mitchies Mutter. Der dritte Teil soll auf dem Disney Channel gezeigt werden und auf Disney+ streamen.

Das ist die Story des dritten Films

Im dritten Teil der Reihe verliert die Band Connect 3 ihren Voract für eine große Reunion-Tour. Sie kehren nach Camp Rock zurück, um das nächste große Talent zu entdecken. Während die Camper die Chance nutzen wollen, als Vorband ihrer Lieblingsband aufzutreten, steigen die Spannungen und Freundschaften werden auf die Probe gestellt.

Jede Menge Neuzugänge

Sherry Cola (35) spielt Lark, die in den vorherigen Filmen nicht dabei war. Zu den neuen Campern gehören Liamani Segura (16) als Sage, Malachi Barton (18) verkörpert Fletch und Lumi Pollack (15) ist Rosie. Zudem sind Casey Trotter (14) als Cliff, Brooklynn Pitts (12) als Callie und Ava Jean als Madison im Film mit dabei. Newcomer Hudson Stone spielt Desi.

Der erste Teil "Camp Rock" wurde 2008 veröffentlicht. Zwei Jahre später folgte die Fortsetzung "Camp Rock 2: The Final Jam".