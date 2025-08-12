Teheran unter Druck: Iran sieht sich von Feinden umringt

Teheran will den Bau eines Transportkorridors im Kaukasus verhindern, den Aserbaidschan und Armenien mit den USA vereinbart haben.
Der Iran empfindet den geplanten Transportkorridor im Kaukasus unter US-Führung als Bedrohung und als neuen strategischen Rückschlag nach dem jüngsten Machtverlust im Nahen Osten. Teheran werde den Korridor in Aserbaidschan und Armenien blockieren, droht Ali Akbar Velajati, ein Hardliner und Berater von Regimechef Ajatollah Ali Chamenei. „Wir werden es nicht hinnehmen, dass sich die Nato der iranischen Nordgrenze nähert.“ Der Iran hofft auf Hilfe aus Russland.