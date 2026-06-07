Ein Teenager beherrscht die Formel 1: Auch in Monte-Carlo lässt Kimi Antonelli alle hinter sich. Max Verstappen sieht das Rennende in der eigenen Wohnung.
Monte-Carlo - Der neue Formel-1-Fürst Kimi Antonelli hat beim Klassiker von Monaco seinen fünften Grand-Prix-Sieg in Serie erobert und hängt seine WM-Rivalen immer weiter ab. Auch in den knallengen Straßen von Monte-Carlo fuhr der 19 Jahre alte Mercedes-Wunderjunge völlig unbeeindruckt von Schlaglöchern und einer langen Renn-Unterbrechung allen davon, er ist jetzt der jüngste Monaco-Sieger überhaupt.