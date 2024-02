Teenager aus Ludwigsburg: Paula Berweger – mit 16 auf dem Sprung in den Gemeinderat

Paula Berweger – mit 16 auf dem Sprung in den Gemeinderat

1 Paula Berweger ist politisch engagiert und hofft, die Stimme der Jugend im Gemeinderat vertreten zu können. Foto: Werner Kuhnle

Erstmals dürfen bei der Kommunalwahl Minderjährige kandidieren. Die Ludwigsburger Schülerin Paula Berweger traut sich zu, im Rat mitzureden. Doch nicht jeder Politiker findet die neue Regelung gut.











Paula Berweger darf nicht hinter dem Steuer eines Autos sitzen, im Supermarkt keinen Schnaps kaufen und keinen Fuß in eine Spielhalle setzen. Doch über einen millionenschweren Haushalt im Ludwigsburger Gemeinderat könnte die Jugendliche bald schon abstimmen. Möglich macht dieses Szenario eine Gesetzesänderung, wonach in Baden-Württemberg Kandidaten bei der Kommunalwahl schon mit 16 Jahren ihren Hut in den Ring werfen dürfen. Eine Gelegenheit, die Paula Berweger prompt nutzen möchte.