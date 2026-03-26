Teddy und Owen: Kim Raver und Kevin McKidd verabschieden sich von Greys Anatomy

Nach 18 beziehungsweise 12 Staffeln verlassen die Urgesteine Kevin McKidd und Kim Raver "Grey's Anatomy". Das Serienfinale von Staffel 22 am 7. Mai wird ihr letzter Auftritt als Owen Hunt und Teddy Altman sein - vorerst.
"Grey's Anatomy" verliert zwei seiner prägendsten Gesichter: Kevin McKidd (52) und Kim Raver (57) scheiden nach dem Staffelfinale der 22. Staffel aus der langjährigen ABC-Arztserie aus. Laut dem Branchenmedium "Deadline" war McKidd nach den Originalbesetzungsmitgliedern Chandra Wilson, James Pickens Jr. und Ellen Pompeo der dienstälteste Dauerdarsteller der Produktion.