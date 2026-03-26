Teddy und Owen: Kim Raver und Kevin McKidd verabschieden sich von Greys Anatomy

Nach 18 beziehungsweise 12 Staffeln verlassen die Urgesteine Kevin McKidd und Kim Raver "Grey's Anatomy". Das Serienfinale von Staffel 22 am 7. Mai wird ihr letzter Auftritt als Owen Hunt und Teddy Altman sein - vorerst.

"Grey's Anatomy" verliert zwei seiner prägendsten Gesichter: Kevin McKidd (52) und Kim Raver (57) scheiden nach dem Staffelfinale der 22. Staffel aus der langjährigen ABC-Arztserie aus. Laut dem Branchenmedium "Deadline" war McKidd nach den Originalbesetzungsmitgliedern Chandra Wilson, James Pickens Jr. und Ellen Pompeo der dienstälteste Dauerdarsteller der Produktion.

McKidd gehört der Serie seit Staffel fünf an - das sind 18 Spielzeiten, in denen er den Trauma-Chirurgen und Kriegsveteranen Owen Hunt verkörpert hat. Hinzu kommen 48 Episoden, die er als Regisseur verantwortete, darunter das unmittelbar bevorstehende Staffelfinale, das gerade erst abgedreht wurde. Raver dagegen blickt auf eine etwas kompliziertere Geschichte mit der Serie zurück: Sie startete als Gastdarstellerin in Staffel sechs, wurde rasch zur festen Besetzung befördert, verließ die Serie nach drei Jahren wieder, kehrte in Staffel 14 zurück und war insgesamt 12 Staffeln lang dabei. Beide wurden laut "Deadline" vor mehr als einem Monat über ihren bevorstehenden Abgang informiert.

Shonda Rhimes verspricht ein Happy End

Dass ausgerechnet die beiden gemeinsam gehen, hat eine gewisse Logik: Ihre Figuren Teddy Altman und Owen Hunt durchlebten in der Serie nahezu alles, was zwei Menschen miteinander durchleben können - von der Militärkameradschaft über komplizierte Liebesgeschichten, Heirat und Kinder bis hin zur Scheidung. Serienerfinderin Shonda Rhimes (56), die den Abgang beider Figuren persönlich kommentierte, machte Fans Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausklang. Die beiden Charaktere hätten immer wieder zueinandergefunden, so Rhimes, und diese Geschichte verdiene ein glückliches Ende.

Tatsächlich deutet die aktuelle Handlung darauf hin: Teddy und Owen näherten sich zuletzt wieder an, nachdem ihre Scheidung zu Beginn der Staffel vollzogen worden war. Showrunnerin Meg Marinis ließ zudem offen, ob dies wirklich das letzte Wort ist - ein Wiedersehen mit den beiden Figuren sei nicht ausgeschlossen, immerhin habe Raver diesen Schritt schon einmal vollzogen und sei zurückgekehrt.

McKidd und Raver nehmen Abschied mit persönlichen Worten

In ihren Statements zum Abschied zeigten sich beide Schauspieler dankbar und bewegt. McKidd betonte, dass die Serie sowohl künstlerisch als auch persönlich ein bedeutendes Kapitel seines Lebens gewesen sei. Besonders hob er die Unterstützung von Shonda Rhimes hervor, die ihm nicht nur die Figur des Owen Hunt auf den Leib geschrieben, sondern ihn auch als Regisseur gefördert habe.

Raver erinnerte sich daran, dass sie die Rolle der Teddy Altman vor 16 Jahren dank der Vision von Rhimes und Produzentin Betsy Beers angenommen habe. Sie dankte darüber hinaus den aufeinanderfolgenden Showrunnerinnen Krista Vernoff und Meg Marinis sowie Regisseurin und Produzentin Debbie Allen, die ihr den Weg hinter die Kamera geebnet hatte. Raver hat bislang drei Episoden der Serie selbst inszeniert.

Das Finale der 22. Staffel, bei dem McKidd selbst Regie führte, ist für den 7. Mai auf ABC geplant und soll am nächsten Tag auf Hulu zum Streaming bereitstehen.