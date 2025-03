Ted Lasso: Vierte Staffel des Serien-Hits offiziell bestätigt

Jetzt also doch! Eigentlich sollte die komödiantische Sportserie "Ted Lasso" rund um die fiktive englische Fußballmannschaft AFC Richmond und Titelheld Jason Sudeikis (49) mit der dritten Staffel enden. Wie Apple TV+ nach vorangegangenen Gerüchten jetzt ganz offiziell mitteilt, geht es doch mit einer vierten Staffel zurück auf den Platz. Auch Sudeikis wird demnach wieder als Trainer Ted Lasso auflaufen.

AFC-Richmond-Spieler sollen wagen und nicht abwägen

Infos, worum es genau in den neuen Folgen gehen wird, bleiben noch in der Kabine. "Wir alle leben weiterhin in einer Welt, in der uns so viele Faktoren darauf konditioniert haben, 'erst abzuwägen und dann zu wagen'", wird Sudeikis, der auch als Executive Producer beteiligt ist, jedoch in einer Mitteilung zitiert. "In der vierten Staffel lernen die Leute von AFC Richmond, zu wagen, bevor sie abwägen und entdecken, dass sie genau dort ankommen, wo sie hingehören."

Bei Apple TV+ zeige man sich laut Matt Cherniss, Head of Programming des Streamingdienstes, begeistert, "dass wir unsere Zusammenarbeit mit Jason und den brillanten kreativen Köpfen hinter dieser Show fortsetzen können". Einst wurde die Serie von Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly und Brendan Hunt entwickelt, neben dem Hauptdarsteller sollen auch Hunt, Kelly und Lawrence wieder mitarbeiten. Wie lange Fans auf den Start der neuen Episoden warten müssen, ist noch unklar.

Wer ist in der neuen "Ted Lasso"-Staffel sonst noch dabei?

Bereits im letzten August hatte es Berichte gegeben, dass Apple TV+ wohl kurz davor stehe, die Serie doch zu verlängern. Damals war etwa bei dem US-Branchenportal "Deadline" die Rede davon, dass drei bekannte Gesichter ins Stadion zurückkehren sollen. Genannt wurden Hannah Waddingham (50), Brett Goldstein (44) und Jeremy Swift (64). Laut eines aktuellen Berichts des Portals stehe auch Juno Temple (35) in Verhandlungen. Der Produktionsbeginn sei Insidern zufolge für Juli geplant.

Goldstein wird laut Apple zusammen mit Leanne Bowen für die Drehbücher verantwortlich zeichnen und ebenso als Executive Producer dabei sein. Ob er offiziell in seine Rolle des Roy Kent zurückkehrt, wurde noch nicht mitgeteilt.