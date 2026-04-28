Ted Lasso: Im Trailer wird der Coach als Trottel beschimpft

"Ted Lasso" kehrt auf die Bildschirme zurück. Jetzt hat Apple TV den Starttermin für Staffel vier genannt und einen ersten Trailer veröffentlicht.
Schon zuvor war bekannt, dass die kommende, vierte Staffel von "Ted Lasso" im Sommer erscheinen wird. Jetzt hat der Streamingdienst Apple TV bestätigt, dass die neuen Episoden ab dem 5. August zu sehen sein werden. Einen humorvollen kurzen Teaser-Trailer, der auf die Rückkehr des von Jason Sudeikis (50) gespielten Fußballtrainers Ted Lasso einstimmt, gibt es obendrein.