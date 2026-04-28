Ted Lasso: Im Trailer wird der Coach als Trottel beschimpft

"Ted Lasso" kehrt auf die Bildschirme zurück. Jetzt hat Apple TV den Starttermin für Staffel vier genannt und einen ersten Trailer veröffentlicht.

Schon zuvor war bekannt, dass die kommende, vierte Staffel von "Ted Lasso" im Sommer erscheinen wird. Jetzt hat der Streamingdienst Apple TV bestätigt, dass die neuen Episoden ab dem 5. August zu sehen sein werden. Einen humorvollen kurzen Teaser-Trailer, der auf die Rückkehr des von Jason Sudeikis (50) gespielten Fußballtrainers Ted Lasso einstimmt, gibt es obendrein.

Darum geht es in Staffel vier Mit dem Ende der dritten Staffel im Jahr 2023 war die preisgekrönte Comedy-Serie eigentlich abgeschlossen. Doch nun gibt es für Fans und Zuschauer noch eine weitere Season - mit einem Twist. In der offiziellen Beschreibung von Apple TV heißt es hierzu: "In der vierten Staffel kehrt Ted nach Richmond zurück und nimmt sich seiner bislang größten Herausforderung an: Er wird Trainer eines Frauenfußballteams der zweiten Liga. Im Verlauf der Saison lernen Ted und sein Team, mutig neue Wege zu gehen und Chancen zu ergreifen, die sie sich vorher nie zugetraut hätten."

Wie das abläuft, ist im heute erschienenen Trailer zu sehen. "Willkommen zurück, Coach. Schade, dass du einen Haufen Mädchen trainierst, du Trottel!", beschimpft etwa ein älterer, männlicher Einwohner von Richmond die Hauptfigur.

"Sex Education"- und "Game of Thrones"-Stars im Cast

Daneben zeigt der Teaser-Trailer eine Reihe bekannter Gesichter, etwa Hannah Waddingham (51), die erneut Clubbesitzerin Rebecca Welton verkörpert, Juno Temple (36), die als Keeley Jones zurückkehrt und Brett Goldstein (45), der erneut Fan-Liebling Roy Kent verkörpert. Auch Cast-Neuzugänge der vierten Staffel sind im Clip zu sehen. So stößt etwa die aus der Netflix-Serie "Sex Education" bekannte Tanya Reynolds (34) ebenso zum Cast wie "Game of Thrones"-Star Faye Marsay (39).

"Ted Lasso" ist eine der erfolgreichsten Serien des 2019 als Apple TV+ gestarteten Streamingdienstes Apple TV. Ganze 13 Emmy-Awards konnte sie bislang gewinnen, darunter gleich zwei Mal den Emmy für die beste Comedy-Serie des Jahres.