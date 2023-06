Berüchtigter Attentäter „Unabomber“ in US-Gefängnis gestorben

Der unter dem Namen „Unabomber“ berüchtigt gewordene US-Attentäter Ted Kaczynski ist laut Medienberichten tot. Er wurde tot in seiner Gefängniszelle in Butner im US-Bundesstaat North Carolina aufgefunden.









Der unter dem Namen „Unabomber“ berüchtigt gewordene US-Attentäter Ted Kaczynski ist laut Medienberichten tot. Wie die „New York Times“ unter Berufung auf die US-Bundespolizei FBI berichtete, wurde Kaczynski im Alter von 81 Jahren am Samstagmorgen tot in seiner Gefängniszelle in Butner im US-Bundesstaat North Carolina aufgefunden. Die Todesursache sei bisher unbekannt. Der ehemalige Mathematikprofessor war für eine von 1978 bis 1995 andauernde Anschlagserie mit Briefbomben verantwortlich, bei der drei Menschen getötet und 23 weitere verletzt wurden.