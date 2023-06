1 Kommt bald eine Computer-Brille von Apple auf den Markt? Foto: Sven Hoppe/dpa

Auf Twitter kündigt Apple für seine Entwicklerkonferenz WWDC nicht weniger als eine «neue Ära» an. Dabei dürfte es sich um den Einstieg des iPhone-Konzerns in den Bereich «Mixed Reality» handeln.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Cupertino - Die Fans von Apple warten seit fast zehn Jahren auf das sprichwörtliche "One More Thing", das nächste große Ding. Wenn sich die Gerüchte bestätigen, wird es an diesem Montagabend so weit sein. "Eine neue Ära beginnt", kündigte Apple auf Twitter an und damit dürfte eine Computer-Brille gemeint sein, mit der Apple den Bereich der sogenannten "Mixed Reality" neu definieren will.