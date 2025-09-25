Technologiekonzern in Stuttgart: Stellenabbau bei Bosch könnte massiver ausfallen als angenommen

Der Stuttgarter Bosch-Konzern leidet massiv unter der schwachen Konjunktur und unter den hohen Vorleistungen für neue Technologien. Nun will er beim Sparen nachsteuern.
Der Stuttgarter Bosch-Konzern wird möglicherweise eine fünfstellige Zahl von Arbeitsplätzen abbauen und damit mehr als die bisher bekannten 9000 Stellen. Dies berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Informationen aus einem Interview, das die Bosch-Geschäftsführer Stefan Grosch und Markus Heyn vor einigen Tagen der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten gegeben haben.