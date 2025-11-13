Nächste Woche wird in Berlin bei einem deutsch-französischen Technologie-Gipfel über digitale Souveränität beraten. Eine Umfrage unter Betrieben zeigt, die Abhängigkeit vom Ausland ist groß.
Berlin - Die große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland sehen einer Umfrage zufolge bei digitalen Technologien und Leistungen eine Abhängigkeit des Landes vom Ausland. 93 Prozent gaben in einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom an, dass Deutschland technologisch stark abhängig (40 Prozent) oder eher abhängig (53 Prozent) sei. 89 Prozent der befragten Unternehmen sehen auch bei sich selbst eine Abhängigkeit vom Ausland.