Technologie: Mehr Patente - Industrie verstärkt Forschung und Entwicklung

Deutschlands Industrie ist in der schwierigsten Lage seit Jahrzehnten. Die Bilanz des Patentamts zeigt, wie die Unternehmen auf die technologische Konkurrenz aus China und anderen Ländern reagieren.
München - Deutschlands Industrie reagiert mit verstärkter Forschung und Entwicklung auf die technologische Konkurrenz aus China und anderen Nationen. Die Unternehmen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Neuentwicklungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet als 2024. Das teilte die Münchner Bundesbehörde mit. Insgesamt stieg die Zahl der Patentanmeldungen um 4,7 Prozent auf 62.050.