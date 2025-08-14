Technologie: KI im Job: Welche Berufe sich stark verändern

Welche Jobs verändert KI zuerst und welche bleiben (noch) sicher? Welche Kompetenzen sind künftig wichtig für eine erfolgreiche Karriere? Einige aktuelle Studien liefern Antworten.
Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in den Arbeitsalltag, ersetzt den Menschen jedoch nicht vollständig, sondern unterstützt ihn gezielt. Eine aktuelle Studie von Microsoft, die auf der Auswertung von rund 200.000 realen Interaktionen mit dem KI-Assistenten "Copilot" beruht, liefert erstmals fundierte Einblicke in die tatsächliche Nutzung von KI. Das sind die Ergebnisse.