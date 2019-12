1 Verschärfte Polizeikontrollen gehören seit Jahren zum SEMF dazu (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Wegen des Stuttgart Electronic Music Festivals kontrolliert die Polizei am Samstag im Umkreis der Messe und wird fündig. Auch in der Innenstadt erwischen die Beamten einige Partygänger mit illegalen Substanzen.

Leinfelden-Echterdingen - Zum insgesamt zwölften Mal fand am Wochenende das Stuttgart Electronic Music Festival, kurz SEMF, statt. Etwa 17.000 Besucher und Besucherinnen feierten von Samstagabend bis Sonntagmorgen auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen zu elektronischen Bässen internationaler Star-DJs. Wie auch in den vergangenen Jahren kontrollierte die Polizei anlässlich der größten Indoor-Techno-Veranstaltung Süddeutschlands mit verstärkten Kräften.

Bei den Kontrollen mit Kräften der Polizeipräsidien Reutlingen und Ludwigsburg, sowie dem Hauptzollamt Stuttgart und der Bundespolizei wurden unter anderem 90 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtM) registriert. Neben dem Fokus auf Betäubungsmittelkriminalität kontrollierte die Polizei die An- und Abfahrtswege zur Messe und vereinzelte Personen auf der Veranstaltung.

42-Jähriger mit laufendem Haftbefehl festgenommen

Wie die Reutlinger Polizei mitteilte, wird wegen gegen fünf Beschuldigte wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt und gegen 85 Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet. Zu den festgestellten Drogen gehörten Cannabis, Amphetamin, Ecstasy und Kokain. Sieben Verkehrsteilnehmer müssen sich außerdem wegen Fahren unter Drogeneinfluss verantworten. Dazu kommen zwei Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Ein Festivalbesucher wurde mit Falschgeld erwischt. Ein 42-Jähriger mit bestehendem Haftbefehl wurde aufgrund eines vorigen Drogendelikts festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und schließlich in ein Gefängnis eingeliefert.

Verstärkte Kontrollen in der Innenstadt

Auch bei den Aftershow-Partys des SEMF in einigen Clubs der Stuttgarter Innenstadt führten Beamte in den Morgenstunden und am Sonntagvormittag Drogenkontrollen durch. Laut dem Bericht der Stuttgarter Polizei waren 25 Beamte zwischen 5.30 Uhr und 12.30 Uhr im Einsatz. Sie registrierten 46 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Einen 40-jährigen Mann und seine 26-jährige Begleiterin kontrollierten die Beamten um 8.40 Uhr am Rotebühlplatz: Der Mann führt knapp sechs Gramm Kokain, ein Gramm Amphetamin sowie geringe Menge Marihuana mit sich. In seiner Wohnung waren weitere 8,4 Gramm Kokain. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wieder weniger Drogen gefunden

Bei einem 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz wurden die Beamten fast zur selben Zeit fündig. Als sie ihn an der Hauptstätter Straße kontrollierten, kamen neben 33 Ecstasy-Tabletten und einem halben Gramm Kokain auch 675 Euro mutmaßliches Dealergeld zum Vorschein. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart stellte Antrag auf Haftbefehl. Die Kontrollen in der Stadtmitte sowie rund um das Festival zusammengezählt stellte die Polizei insgesamt 136 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest.

Im Vergleich mit den vergangenen beiden Jahren gibt es eine leicht abfallende Bilanz. 2017 wurden in der Festivalnacht und am Morgen danach noch 250 Partygänger mit diversen Drogen erwischt. Im vergangenen Jahr waren es in Summe 146 registrierte Verstöße.

