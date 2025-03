Technischer Leiter der Tri-Bühne: Stephen Crane kann alles – auch Bühnendeutsch

8 Technischer Leiter mit vielen Talenten und zwei Händchen fürs Theater: Stephen Crane in der Werkstatt der Tri-Bühne Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Seit 2001 ist Stephen Crane Technischer Leiter der Tri-Bühne. Der Deutsch-Brite ist nicht nur hinter den Kulissen gefragt. Als Darsteller steht er auch selbst im Rampenlicht.











Link kopiert



Er kann Beleuchtung und Bühnenbild, Schauspielen und Schweißen, Effekte, Elektrik und Englisch sowieso. Bevor Stephen Crane vor 31 Jahren im Theater Tri-Bühne landete, bog er auf seinem Lebensweg ein paar Mal ziemlich scharf ab: Aufs Bildhauerstudium in Birmingham folgte 1983 ein Job am Institut für Heizung, Lüftung und Klimatechnik der Uni Stuttgart; danach arbeitete er als Trickkameramann für verschiedene audiovisuelle Studios, bevor er 1993 als Techniker zur Tri-Bühne stieß. Als „lucky bastard“ beschreibt sich der Deutsch-Brite in seiner Kurzvita auf der Internetseite des Theaters, als Glückspilz also. Denn der 64-Jährige ist an einem Ort gelandet, an dem er mit all seinen Talenten gefragt ist.