Ein besonders aufregendes Wochenende hat Reality-Star Andrej Mangold erlebt: Am Samstag wurde er bei "Promi Big Brother" herausgewählt - am Sonntag erfuhr er, dass es sich dabei nur um einen technischen Fehler gehandelt hat. Nun durfte er wieder einziehen.
Andrej Mangold (38) bekommt noch eine Chance auf 100.000 Euro. Für den Reality-Star, der gestern bei "Promi Big Brother" rausgeflogen war, hat sich das Blatt überraschend gewendet. Wie Sat.1 am Sonntag mitteilte, gab es wohl einen technischen Fehler bei der Auswertung des Votings, der zu Mangolds Auszug geführt hat.