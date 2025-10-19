Ein besonders aufregendes Wochenende hat Reality-Star Andrej Mangold erlebt: Am Samstag wurde er bei "Promi Big Brother" herausgewählt - am Sonntag erfuhr er, dass es sich dabei nur um einen technischen Fehler gehandelt hat. Nun durfte er wieder einziehen.

Andrej Mangold (38) bekommt noch eine Chance auf 100.000 Euro. Für den Reality-Star, der gestern bei "Promi Big Brother" rausgeflogen war, hat sich das Blatt überraschend gewendet. Wie Sat.1 am Sonntag mitteilte, gab es wohl einen technischen Fehler bei der Auswertung des Votings, der zu Mangolds Auszug geführt hat.

"Beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer kam es zu einem technischen Fehler, sodass nicht alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind", erklärt der Sender. Und weiter: "Deshalb darf Andrej umgehend ins Haus zurückkehren. Er wird bereits heute, um 14:00 Uhr im 24/7-Livestream auf Joyn wieder einziehen."

Auch das laufende Voting betroffen

Auch das laufende Voting, das darüber entscheid wer als Nächstes ausscheiden oder im Haus bleiben soll, betraf der Fehler offenbar. Sat.1 erklärt weiter, dass die Abstimmung gestoppt wurde und die Stimmen zurückgesetzt wurden. Seit 14:00 Uhr können "PBB"-Zuschauerinnen und -Zuschauer nun wieder per Telefon, SMS oder über die Joyn-App abstimmen. Wer zuvor abgestimmt hat, dessen Stimme ist zwar verloren, er bleibt aber am laufenden Gewinnspiel beteiligt.

Der Sender versichert zudem, dass das Voting erst bei der gestrigen Ausgabe von "PBB" mit den technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte: "Alle bisherigen Votings verliefen korrekt und waren nicht von diesem Fehler betroffen."

Finale am Montag

Am Samstagabend standen fünf Stars auf der Nominierungsliste der Show. Ex-Bachelor Mangold musste die Show schließlich um kurz nach Mitternacht verlassen, da er vermeintlich die wenigsten Anrufe bekommen hatte - was offenbar gar nicht stimmte. Laut "t-online" werden heute Abend wie angekündigt zwei Promis die Show verlassen. Der Sieger der 13. Staffel wird am Montag, dem 20. Oktober 2025, verkündet.