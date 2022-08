6 Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Anwohner melden der Feuerwehr, dass Rauch aus dem Gebäude einer Metzgerei dringt. Die Einsatzkräfte verschaffen sich Zutritt und stoßen auf die Brandursache.















Am frühen Mittwochmorgen hat es in einer Metzgerei in Waiblingen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Um kurz vor halb vier meldeten Anwohner aus der Benzstraße eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Weil ein Brand in der Metzgerei nicht ausgeschlossen werden konnte, verschaffte sich die Feuerwehr, die mit 32 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, Zutritt zu dem Gebäude.

Dort stellte sich heraus, dass es an einem vollautomatischen Wurstkochkessel einen technischen Defekt gegeben hatte. Dadurch war die Wasserzufuhr zu dem Kessel unterbrochen worden und der trocken gelegte Inhalt des Kessels in Brand geraten. Ob außer den Würsten noch etwas anderes zu Schaden kam, ist noch nicht bekannt.