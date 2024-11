Technischer Defekt bei SG Schotzach-Bottwartal: Das Handball-Spitzenduell der Frauen fällt aus

1 Hat ungewollt an diesem Wochenende spielfrei: Aylin Bornhardt von der SG Schozach-Bottwartal. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wegen eines technischen Defekts in der Halle kann die Partie der Drittliga-Handballerinnen gegen den TV Haunstetten nicht stattfinden. Die Männer müssen sich nach dem Trainer-Rauswurf beweisen.











Der von vielen Fans erwartete Handball-Höhepunkt an diesem Wochenende fällt aus. Eigentlich wären die Frauen der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend um 20 Uhr in der Langhanshalle auf den TV Haunstetten getroffen. Die Begegnung zwischen den noch ungeschlagenen Drittliga-Tabellenführerinnen und dem Ligavierten der Staffel Süd musste jedoch wegen eines technischen Defekts in der Halle kurzfristig abgesagt werden. Das gab die SG Schozach-Bottwartal am Freitagabend bekannt. Man sei bereits auf der Suche nach einem neuen Termin für das Duell mit dem Topteam der Liga.