Technische Störung: E-Rezepte können nicht eingelöst werden – Millionen Versicherte betroffen

Eine technische Störung sorgt am Dienstagvormittag für lange Gesichter in Apotheken und Arztpraxen – auch in der Region Stuttgart. Deutschlandweit sind Millionen Versicherte betroffen.
Eine technische Störung hat am Dienstagvormittag auch in der Region Stuttgart kurzzeitig für lange Gesichter in Arztpraxen und Apotheken gesorgt. Wie die Nationale Agentur für Digitale Medizin „gematik“ – die Teil des Bundesministeriums für Gesundheit ist – mitteilte, kam es gegen 10 Uhr zu einer Störung beim Dienstleister T-Systems. Diese hatte zur Folge, dass es zu „Einschränkungen bei der Verbindung zur Telematikinfrastruktur“ kam.