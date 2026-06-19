Technische Panne in Stuttgart: Ampeln an König-Karls-Brücke ausgefallen – Verkehr nur eingeschränkt möglich

An der wichtigen Kreuzung der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt sorgt ein Defekt für Probleme. Mit Stau ist vor allem im Berufsverkehr bis Samstag zu rechnen.
Es ist einer der meist befahrenen Verkehrsknoten in Bad Cannstatt. Doch noch bis Samstagvormittag müssen Autofahrer auf der König-Karls-Brücke auf der Alten B14 noch mehr Geduld als üblich aufbringen. Denn aufgrund „technischer Störungen ist die Lichtsignalanlage ausgefallen“, teilt die Stadt mit. Die Reparatur soll noch bis Samstag andauern.