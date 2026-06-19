Technische Panne in Stuttgart: Ampeln an König-Karls-Brücke ausgefallen – Verkehr nur eingeschränkt möglich

An der wichtigen Kreuzung der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt sorgt ein Defekt für Probleme. Mit Stau ist vor allem im Berufsverkehr bis Samstag zu rechnen.

Es ist einer der meist befahrenen Verkehrsknoten in Bad Cannstatt. Doch noch bis Samstagvormittag müssen Autofahrer auf der König-Karls-Brücke auf der Alten B14 noch mehr Geduld als üblich aufbringen. Denn aufgrund „technischer Störungen ist die Lichtsignalanlage ausgefallen“, teilt die Stadt mit. Die Reparatur soll noch bis Samstag andauern.

Die ersten Probleme waren laut Polizei offenbar bereits am Donnerstagabend aufgetreten. „Kollegen waren im Einsatz, um den Verkehr zur regeln“, sagt Polizeisprecherin Sandra Hartmann. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall, denn die Stadt hat mit baulichen Veränderungen auf den Ausfall der Ampel reagiert. „Wir werden aber immer wieder im Rahmen der Streifenfahrten die Kreuzung kontrollieren“, verspricht Hartmann. Vor allem im Berufsverkehr sei mit Stau zu rechnen.

Zum Ausfall der Signalanlagen hat „eine Unterbrechung der Kabelverbindung geführt“, sagt David Hueber vom Tiefbauamt. Inzwischen wurde der Defekt bereits wieder behoben. „Wir sind ziemlich sicher, dass alles wieder funktioniert.“ Allerdings bleiben die Ampeln zunächst weiter außer Betrieb. „Wir müssen absolut sicher gehen, dass dies konstant auch absolut korrekt der Fall ist“, erklärt Hueber die lange Probephase. Die Sicherheit geht vor. Schließlich kommt es an der viel befahrenen Kreuzung zu zahlreichen Überschneidungen des Verkehrs – auch mit der Stadtbahn. Nach derzeitigem Stand sollen die Ampeln im Laufe des Samstagvormittags wieder in Betrieb gehen.

Mehrere Abbiegespuren der Alten B14 gesperrt

Der aktuelle Fall ist nicht der erste an dieser Stelle. Bereits in der Vergangenheit kam es an der wichtigen Kreuzung, welche die Cannstatter Innenstadt mit der Stuttgarter City, den Veranstaltungsstätten im Neckarpark sowie dem Seilerwasen verbindet, vereinzelt zu Ausfällen. Schuld daran waren wie im vorliegenden Fall meist Kabelschäden. Das könne immer wieder einmal vorkommen, schließlich „verlaufen an dem riesigen Verkehrsknotenpunkt jede Menge Stränge zur Steuerung der zahlreichen Signalanlagen“. Neben dem Autoverkehr verkehren dort mit der U1, U2, U11, U16 und U19 nicht weniger als fünf Stadtbahnlinien. Zudem biegen sowohl die U11 und U19 auch noch in Richtung Neckarpark ab, müssen daher die Fahrspuren kreuzen.

Um eine sichere Verkehrsführung zu gewährleisten, sieht der Notfallplan der Stadt daher die Einengung der Fahrbeziehungen vor. Ein Abbiegen ist aus Richtung Stadtmitte kommend nach links in die Schönestraße nicht möglich, ebenso können Verkehrsteilnehmer von der Mercedesstraße nicht nach links Richtung Innenstadt abbiegen. Auch vom Wilhelmsplatz ist die Abbiegespur zur Mercedesstraße geschlossen, ebenso wie von der Schönestraße zum Wilhelmsplatz. „Wir wollen soweit wie möglich ausschließen, dass der Verkehr die Stadtbahngleise überqueren muss“, sagt Hueber. Autofahrer, die vom Kappelbergtunnel über die B14 in Richtung Stuttgart unterwegs sind, werden mit Hilfe des Verkehrsleitsystems bereits über die Sperrung der Mercedesstraße in Richtung Innenstadt informiert – auf jeden Fall noch bis Samstagvormittag.