Technikmesse CES: Lenovo verknüpft PC und Smartphone mit KI-Assistent Qira

Mit Qira bringt Lenovo einen Assistenten an den Start, der Windows-PCs und Motorola-Smartphones verknüpft. Wie funktioniert das Zusammenspiel – und was passiert mit den persönlichen Daten?
Las Vegas - Lenovo hat auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen neuen KI-Assistenten namens Qira (ausgesprochen "Kira") vorgestellt. Qira ist ein systemübergreifender Assistent, der sowohl auf Lenovo-PCs unter dem Microsoft-Betriebssystem Windows als auch auf Motorola-Smartphones (Android) läuft. Die KI teilt sich ein Gedächtnis über alle Geräte des Benutzers hinweg.