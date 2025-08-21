Technikdenkmal bei Gschwend: An der uralten Sägmühle klappert bald ein neues Wasserrad

Seit Jahrhunderten prägt eine Sägmühle das Ortsbild von Hundsberg bei Gschwend – doch ihr Rad dreht sich nicht mehr. Ein gutes Dutzend Engagierter will das ändern.
Die Flex kreischt, Funken fliegen. Überall wird gehämmert, zerbrochen und abgeschraubt: Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Abbruch, ist eigentlich genau das Gegenteil: Das alte Mühlrad der Hundsberger Sägmühle dreht sich schon seit einer Weile nicht mehr. „Es lief ja nur noch ab und zu, dazwischen stand es lange still. Dann scheint die Sonne darauf, das Holz verzieht und setzt sich“, erklärt Dieter Frey vom Historischen Verein Welzheimer Wald die Gründe dafür.