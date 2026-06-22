In Fellbach zeigt die offene württembergische Flipper-Meisterschaft: Wer gewinnt, braucht mehr als schnelle Finger – entscheidend sind Ballkontrolle und starke Nerven.
Die Flipperkugel sieht aus, als folge sie nur dem Zufall. Sie schießt über Rampen, prallt an Gummis ab, wechselt abrupt die Richtung und verschwindet manchmal nach wenigen Sekunden dort, wo sie niemand haben will: unten im Auslauf zwischen den beiden Flipperfingern. Für den Laien ist das ein hektisches Spiel aus Licht, Lärm und viel Glück.