Friedrichshafen - Ein Schiff kann nicht fliegen – eine Binsenweisheit. Am 12. Juli 1929 wird die Menschheit eines Besseren belehrt: Das riesige Flugschiff Do X erhebt sich zu seinem Erstflug, absolviert ihn mit Bravour. Weltweit sorgt die Konstruktion aus dem Hause Dornier für Aufsehen. 90 Jahre später, wieder am 12. Juli, soll der Startschuss für ihren Nachbau gegeben werden. Die Akteure: der ehemalige Dornianer Peter Kielhorn sowie Maschinenbau- und Fahrzeugtechnik- Studenten verschiedener Dualer Hochschulen Baden-Württemberg (DHBW). Ihr Ziel: Mit modernen Hilfsmitteln das nachbauen, was Dornianer vor 90 Jahren am Reißbrett mit Tusche geschaffen haben. Ihre finanziellen Mittel: beschränkt. Ihr Engagement: hoch. Ihre Motivation: trotz Rückschlägen weitermachen – als Hommage an die „Meisterleistung der damaligen Konstrukteure, vor deren Arbeit wir allergrößte Hochachtung haben“, wie Student Ole Baumgarten erklärt.