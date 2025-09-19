Technik-Panne bei Hubschrauber: Donald Trump mit ungeplantem Zwischenstopp in Großbritannien

Panne vor der Abreise aus Großbritannien: Der Hubschrauber von Donald und Melania Trump musste nach einem "Hydraulikproblem" auf einem britischen Flugplatz zwischenlanden.
Kleiner Schreck zum Abschied: Donald (79) und Melania Trump (55) haben bei ihrem Staatsbesuch in Großbritannien einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Der Hubschrauber des US-Präsidenten hatte in der Nähe von London offenbar technische Probleme. Wie das "People"-Magazin unter Berufung auf Karoline Leavitt (28), die Pressesprecherin des Weißen Hauses, berichtet, musste der Hubschrauber unerwartet landen.