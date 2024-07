Technik-Neuheiten in Paris vorgestellt: Erster Smart Ring und KI – so will Samsung punkten

Auf dem „Galaxy Unpacked“-Event im Pariser Louvre hat der südkoreanische Tech-Gigant Samsung seine neuesten Gadgets vorgestellt – so etwa seinen ersten smarten Ring, den Galaxy Ring. Was ist sonst noch neu?

Das Technik auch ein Statussymbol sein kann, ist nicht neu. Nach den Smartwatches geht der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung jetzt aber noch einen Schritt weiter und bringt ein weiteres Gadget auf den Markt, das gleichzeitig auch als modisches Accessoire dient: den Galaxy Ring. Im Rahmen des „Galaxy Unpacked“-Events im Pariser Louvre wurde dieser jüngst im Detail vorgestellt.

Der optisch in schwarz, gold oder silber eher schlicht gehaltene Ring ist allerdings nicht das einzige neue Produkt. Zudem setzt Samsung im Wettbewerb mit Apple auch stark auf Funktionen mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Was kann der Galaxy Ring?

Über Sensoren im Inneren des Rings misst das neue Gadget Daten wie den Puls, Hauttemperatur, Schlafqualität oder die Herzfrequenz des Trägers. Die Kamera und der Alarm des Galaxy-Smartphones können mit dem Ring ferngesteuert werden, kontaktloses Zahlen via Samsung Pay unterstützt der Ring jedoch nicht.

449 Euro kostet das smarte Accessoire, das ab dem 18. Juli verfügbar sein wird. Ein Abonnement ist – anders als beim Hauptkonkurrenten, dem Oura Ring – nicht erforderlich, um alle Funktionen nutzen zu können benötigen Kunden jedoch ein Smartphone mit Android 11.0 oder höher.

Ist der Preis für den Galaxy Ring gerechtfertigt?

Ob der Ring sein Geld wert ist, wird im Netz – wie zum Beispiel auf X (ehemals Twitter) diskutiert. Die Reaktionen fallen dort gemischt aus. Für X-User „Dipayan Ray“ bietet das neue Produkt mehr Komfort als eine vergleichbare Smartwatch.

Andere Nutzer finden jedoch den Preis ungerechtfertigt – gerade im Vergleich zur günstigeren Galaxy Watch.

Auch X-User „Amir“ geht angesichts des Preises nicht davon aus, dass der Galaxy Ring zum Kassenschlager wird.

Möglicherweise bietet der smarte Ring ja aber auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten. Wie lange es wohl dauert, bis erste Tech-Enthusiasten ihn als Verlobungsring verwenden?

Welche neuen Handys gibt es?

Ebenfalls für Aufsehen sorgte die Präsentation des Samsung Galaxy Z Fold 6, sowie dem Galaxy Z Flip 6 – den neuen Generationen der faltbaren Smartphones des südkoreanischen Konzerns. Während das Flip mit technischen Neuerungen aufwartet – unter anderem einer 50-Megapixel-Kamera – wurde das Fold vor allem optisch leicht angepasst. Im Vergleich zum Vorgänger ist es minimal dünner und kürzer, dafür etwas breiter. Während das Flip im Preis stabil bei 1.199 Euro bleibt, kostet das Fold künftig mindestens 1.999 Euro.

Während die neuen Generationen der Samsung-Geräte auf Hardwareseite vor allem kleinere Updates erhalten, lautet die große Neuerung auf Softwareseite „Galaxy AI“.

Neue Samsung-Produkte im Zeichen Künstlicher Intelligenz

Eine ganze Reihe neuer KI-Funktionen wird künftig außerdem auf den Samsung-Gadgets verfügbar sein: Vom KI-Dolmetscher über eine Foto-KI, Transkriptionen, Schreibvorschläge bis zu Textzusammenfassungen.

So können zum Beispiel die Kopfhörer automatisch Sirenensignale in der Umgebung erkennen und die Lautstärke der Musikwiedergabe absenken, damit man die Gefahrenlage mitbekommt. Samsung-Mobile-Chef TM Roh sagte bei der Vorstellung in Paris, sein Unternehmen habe das erste faltbare Smartphone entwickelt und KI-Funktionen auf Mobilgeräte gebracht.

Samsung setzt dabei zum einen auf eine selbst entwickelte KI, die die Südkoreaner Galaxy AI nennen. Gleichzeitig integriert Samsung aber auch KI-Technik von Google Gemini, etwa die Funktion „Circle to Search“. Dabei können Anwender eine Person oder einen Gegenstand mit einer kreisförmigen Fingerbewegung markieren und auf dem Bildschirm durch KI erkennen lassen.

Was ist sonst noch neu?

Die neue Galaxy Watch 7 soll künftig noch mehr Gesundheitsdaten sammeln. Auch die Standortbestimmung sei verbessert worden, heißt es. Die KI-Antwortvorschläge der Handys kommen auch auf die Uhren. Neu ist die Galaxy Watch Ultra, die optisch an die Apple Watch Ultra 2 erinnert. Diese Smartwatch hat Funktionen für Extremsportler und ist für 699 Euro erhältlich.

Bei den Galaxy Buds 3 und 3 Pro nähert sich Samsung ebenfalls an das Design der AirPods von Apple an – die Modelle haben nun einen Steg am Hörerende.