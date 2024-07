Technik Museen: Früheres Marine-U-Boot auf dem Weg nach Sinsheim

6 Das frühere U-Boot der Klasse 206A wird aufwendig auf Schiff und Straße von Speyer nach Sinsheim gebracht. (Archivbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Ein ausgemustertes Marine-U-Boot ist aktuell auf dem Weg vom rheinland-pfälzischen Speyer ins Technik Museum Sinsheim. Doch der Weg dorthin gestaltet sich schwierig. Am Montag soll der Koloss eine Brücke in Heidelberg unterqueren.











Am Samstagmorgen ist die U17 auf dem Neckar Richtung Heidelberg aufgebrochen. Gegen 12:45 Uhr ist das U-Boot schließlich dort eingetroffen. Doch die größte Herausforderung steht am Montag an: Denn dann muss die U17 am in Heidelberg vor der Alten Brücke um 73 Grad zur Seite gelegt werden, um unter dem historischen Wahrzeichen hindurchzukommen - begleitet wohl von vielen Schaulustigen. Nach einer Schlussetappe über Land soll der Transport am 28. Juli Sinsheim erreichen.