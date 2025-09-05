Technik: IFA 2025: Diese Geräte machen das Leben im Smart Home einfacher

Auf der IFA in Berlin präsentieren zahlreiche Hersteller ihre neuen Produkte. Besonders im Bereich Smart hält die Vernetzung weiter Einzug. Diese sieben Innovationen sind neu auf dem Markt.
Die IFA 2025 in Berlin rückt Smart-Home-Lösungen ins Rampenlicht und zeigt ein breites Spektrum an intelligenten Geräten, die alltäglichen Komfort, Effizienz und Nachhaltigkeit spürbar steigern. Die vorgestellten Neuheiten bedienen unterschiedliche Wohnbereiche - von Raumklima über Küchengeräte und Trinkwasserhygiene bis hin zu Lichtinszenierung, zentraler Steuerung und ganzheitlicher Vernetzung. Diese sieben Innovationen werden auf der Messe neu vorgestellt.