Technik bei Airbus: Papst-Flieger braucht ebenfalls Software-Update – Ersatzteil unterwegs

Viele Airbus-Flugzeuge der A320-Reihe müssen überprüft werden, bevor sie starten können. Auch der Papst ist derzeit mit einer Airbus-Maschine unterwegs – ein Ersatzteil ist auf dem Weg.
Auch das Flugzeug, mit dem Papst Leo XIV. im Rahmen seiner ersten Auslandsreise unterwegs ist, ist von dem nötigen Software-Update bei vielen Airbus A320-Maschinen betroffen. Vatikan-Sprecher Matteo Bruni teilte mit, eine nötige Komponente für das Update der Maschine sei zusammen mit einem Techniker, der sie installieren soll, auf dem Weg ins türkische Istanbul.