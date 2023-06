3 Auf seiner letzten Mission trieb das Forschungsschiff Polarstern ein Jahr lang festgefroren im ewigen Eis durch die Arktis. Mit an Bord ist auch Technik aus Freiberg. Foto: dpa/Manuel Ernst

Freiberg am Neckar - Die These von Bernd Schweitzer ist durchaus gewagt. Einen Wassermangel gebe es nicht, sagt der Unternehmer. Zumindest nicht hierzulande. „Den Bodensee werden wir niemals leer trinken“, glaubt er. Schweitzer kann so etwas sagen, denn mit Wasser kennt er sich aus. Er weiß, wie essenziell es ist, richtig und vernünftig mit dem wahrscheinlich wichtigsten Rohstoff der Erde umzugehen. Bernd Schweitzer ist seit Jahrzehnten im Wassergeschäft tätig, seit 20 Jahren führt er sein Unternehmen Schweitzer-Chemie in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg).