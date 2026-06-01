Tech-Messe in Heilbronn: „Baden-Württemberg soll führender KI-Standort werden“

Unternehmer, Experten und Politiker diskutieren in Heilbronn über die Zukunft Europas und fragen sich welche Rolle Deutschland darin spielen wird.
Wie verändern Künstliche Intelligenz und Roboter die Arbeitswelt? Wie kann sich Deutschland in einer zunehmend gefährlichen Welt verteidigen? Und wie können deutsche Unternehmen im Wettbewerb mit der amerikanischen und chinesischen Konkurrenz bestehen? Darüber diskutieren derzeit Unternehmer, Experten und Politiker auf der Tech in Heilbronn. Für viele Messe-Teilnehmer ist klar: Künstliche Intelligenz ist vor allem eine Chance.