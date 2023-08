Neue Führungsmannschaft, neue Kelter, neuer Name: Die Esslinger Weingärtner haben sich fit für die Zukunft gemacht. Und ihr Wein ist in den vergangenen Jahren auch immer besser geworden. Unsere Serie "Erfolgreiche Winzer aus der Region"

Gut Ding will Weile haben, lautet ein alter Spruch. Und den scheinen sich die Esslinger Weingärtner zu Herzen genommen zu haben. Im Vergleich mit den Stuttgarter Genossenschaften hinkten sie immer ein bisschen hinterher, aber dafür haben sie rasant aufgeholt. Zum Beispiel, was den Namen angeht.

Bereits mehr als 20 Jahre ist es her, dass sich die Untertürkheimer Wengerter einen modernen gaben: Weinmanufaktur heißt ihr Zusammenschluss seither. Collegium Wirtemberg nennen sich die Rotenberger und Uhlbacher Kollegen seit 2007, die Cannstatter wurden zum Weinfactum.

Die 130 Esslinger Weingärtner waren 2022 so weit, ihre Metamorphose ist allerdings mit dem denglischen Teamwerk die gewagteste. Die Bezeichnung stehe für „eine Neuinterpretation des Begriffs der Genossenschaft“, erklären sie. Verschiedene Experten seien am Werk – im Weinberg, im Keller und für die Vermarktung. Was sie verbinde, sei „die Leidenschaft für Wein und jede Menge Elan und Innovationsgeist“.

Cooler Wein und coole neue Kelter

Der Esslinger Wein solle als „cool“ wahrgenommen werden, erklärte der Vorstandsvorsitzende Achim Jahn zu seinem Amtsantritt 2019. Dabei behilflich ist die für drei Millionen Euro umgebaute Kelter, die im gleichen Jahr eingeweiht wurde: Von der neuen Dachterrasse aus haben die Besucher einen spektakulären Blick über die Weinberge und das Neckartal, das Teamwerk lädt dort regelmäßig zum Sundowner ein.

Die Vinothek wurde 2021 zu den schönsten 30 in Deutschland gewählt. Ihre Aufgabe ist es, auch Kunden aus Stuttgart, Reutlingen und von der Schwäbischen Alb anzulocken. Denn bislang rinnt der mit Abstand größte Teil der 400 000 Liter Wein, die pro Jahr auf 72 Hektar Rebfläche produziert werden, nach wie vor noch durch die Kehlen von Esslingern und ihren nächsten Nachbarn.

Qualitätsoffensive zeigt sich in Auszeichnungen

Die Qualitätsoffensive, die spätestens mit dem Eintritt von Ramona Fischer als Geschäftsführerin im Jahr 2010 und gemeinsam mit dem Kellermeister Jochen Clauß bei den Weingärtnern gestartet wurde, hat sich offenbar noch nicht so weit herumgesprochen. Aber in Fachkreisen wird der Wein der Esslinger durchaus wahrgenommen.

Das Magazin „Vinum“ zählte einen ihrer Lemberger schon zu den 50 besten weltweit, im Weinführer „Eichelmann“ werden sie empfohlen, die Zeitschriften „Stern“ und „Feinschmecker“ legten das Teamwerk ihren Lesern nahe, und ins Finale der Württemberger Weinmeisterschaft der Stuttgarter Zeitungen haben sie es schließlich auch geschafft.

Viel Aufwand in den Steillagen

Mit Weinen wie der Cuvée Zukunft aus südeuropäischen Sorten oder der Mitgliedschaft im Zusammenschluss Weinbergwerk zeigen die Esslinger, wohin die Richtung geht. Fast ihr gesamtes Anbaugebiet ist eine Steillage, die Terrassen sind die extremste Form davon. Damit sich der hohe Aufwand bei geringem Ertrag auszahlt, zeigen sie tatsächlich „Leidenschaft, jede Menge Elan und Innovationsgeist“. Einen neuen Namen zu finden, war vermutlich die leichteste Übung.

Weingut Teamwerk Esslingen

Adresse, Telefon, Internet

Teamwerk Esslingen, Lerchenbergstraße 16, 73733 Esslingen am Neckar, Telefon 07 11 / 918 96 20, www.teamwerk-esslingen.de

Die Größe des Weinguts

72 Hektar

Gründungsjahr der Genossenschaft

1901 wurde die Weingärtner-Genossenschaft Esslingen gegründet

ÖPNV-Anschluss

S-Bahn Mettingen

Verkostung, Ausschank, Besenwirtschaft

Während der Öffnungszeiten in der Vinothek

Termine

Weinwandertag Mai, Esecco-Nacht im Juli, Weinlounge bei Esslingen funkelt im September, Weihnachtsmarkt

Günstigster Wein

6,20 Euro Glockenspiel Weißweincuvée (1 Liter, seit 60 Jahren im Verkauf)

Teuerster Wein

Beide 22 Euro: Burgberg Syrah und Keller 11 Abt Fulrad Lemberger

In unserer großen Wein-Serie stellen wir alle Weingüter vor, die erfolgreich in das Finale unserer „Württemberger Weinmeisterschaft“ eingezogen sind.