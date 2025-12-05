Teamsport ohne Tempo: „Ohne Fußball geht nicht!“ – Mit 80 Jahren noch auf dem Fußballplatz

Fußball ohne Sprinten? In Rutesheim zeigt eine Walking-Football-Gruppe, wie das funktioniert – und warum gerade das vielen den Weg zurück auf den Platz eröffnet.
Flutlichter erleuchten den Sportpark Bühl in Rutesheim, das helle Weiß glitzert auf dem gefrorenen Kunstrasen. Die Kälte hängt schwer über dem Platz, doch zwölf Spieler stehen pünktlich um 19 Uhr bereit. Schritt für Schritt wärmen sie sich auf. Kein Antritt, kein Sprint, nur kontrolliertes Gehen. Ein gewöhnliches Fußballtraining ist das nicht. Sie spielen Walking Football – eine Sportart, die ihnen erlaubt, weiterhin Teil eines Spiels zu bleiben, das viele von ihnen vielleicht schon abgeschrieben hatten.