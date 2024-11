Team wird deutscher Mannschafts-Meister: Tipp-Kicker aus Hirschlanden feiern den Hattrick

1 Überragende Bilanz bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Tipp-Kick mit 8:0 Siegen: Harald Füßinger vom TKC Hirschlanden. Foto: Andreas Gorr

Als Titelverteidiger sind die Tipp-Kicker des TKC 71 Hirschlanden zu den deutschen Mannschaftsmeisterschaften nach Kaiserslautern gefahren – und haben den dritten Titel in Folge gewonnen.











Der TKC 71 Hirschlanden hat es wieder geschafft und wurde zum dritten Mal in Folge deutscher Mannschafts-Meister im Tipp-Kick. In einem nervenaufreibenden und hochklassigen Finale in Kaiserslautern setzte sich das Team mit Benjamin Buza, Rainer Schlotz, Harald Füßinger und Florian Stähle mit 17:15 gegen den TKC Gallus Frankfurt durch.

Die Ausgangssituation war nicht optimal, da die Hirschlandener nur als Dritter der regulären Saison ins Final-Wochenende starteten. Im Halbfinale wartete in Gastgeber TKC 86 Kaiserslautern ein dicker Brocken. Nach einem ausgeglichenen Beginn brachten Siege von Schlotz und Füßinger die entscheidende Wendung – Stähle und Buza stellten den 18:14-Erfolg sicher. Im Finale ging es gegen den TKC Gallus Frankfurt. Die Partie wogte hin und her, erst führten die Hessen, dann die Schwaben, so stand es vor den beiden Schluss-Einzeln 14:14. Der überragende Füßinger (Bilanz 8:0 Siege) gewann sein Spiel gegen Michael Kaus 3:0, Schlotz agierte glänzend mit dem Torhüter, sodass erst mit dem Schlusspfiff das 1:1 fiel und der Triumph des TKC Hirschlanden feststand. Lesen Sie auch Im Pokal konnte der TKC 71 seinen Titel nicht verteidigen, im Viertelfinale schied er gegen Preußen Waltrop mit 15:17 aus.