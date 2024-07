Team von Im Westen nichts Neues: Daniel Brühl dreht Film über Tennislegende Gottfried von Cramm

In der Serie "Becoming Karl Lagerfeld" verkörperte Daniel Brühl (46) jüngst den 2019 verstorbenen Modeschöpfer - nun dreht er als Regisseur einen Film über einen weiteren deutschen Weltstar. Brühl inszeniert mit "Break" einen Kinofilm über Gottfried von Cramm (1909-1976), wie am Dienstag offiziell bekannt gegeben wurde. Cramm war lange vor Boris Becker (56) der erste deutsche Tennisspieler von internationalem Ruf.

Für "Break" kommt das Team wieder zusammen, das 2023 mit "Im Westen nichts Neues" insgesamt vier Oscars gewinnen konnte. Daniel Brühl stand bei der Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque (1898-1970) noch vor statt hinter der Kamera, er spielte in einer Nebenrolle den Politiker Matthias Erzberger. "Im Westen nichts Neues"-Star Felix Kammerer (28) übernimmt in "Break" die Hauptrolle des Gottfried von Cramm.

Lesen Sie auch

"Break": Darum geht es im Film um Tennisstar Gottfried von Cramm

"Break" basiert auf dem Sachbuch ""A Terrible Splendor: Three Extraordinary Men, a World Poised for War, and the Greatest Tennis Match Ever Played" des Amerikaners Marshall Jon Fisher. Im Mittelpunkt des Buchs steht Cramms sportliche Rivalität mit dem Amerikaner Don Budge (1915-2000) vor dem Hintergrund des aufziehenden Zweiten Weltkriegs. Neben den "persönlichen und politischen Verwicklungen" soll im Film auch noch eine Dreiecksbeziehung eine Rolle spielen.

"Gottfried von Cramms Geschichte handelt von persönlichem Heldentum gepaart mit bescheidener Eleganz," erklärt Produzent Malte Grunert in der Pressemitteilung. "In einer Zeit, in der die Freiheit, die wir genießen, durch den zunehmenden Nationalismus und rechte Politik erneut bedroht ist, könnte sie nicht aktueller sein", wird er weiter zitiert.

Zweite Regiearbeit von Daniel Brühl

Für Daniel Brühl ist "Break" die zweite Regiearbeit. Sein Debüt feierte der Darsteller 2021 mit "Nebenan". In der schwarzen Komödie nach einem Drehbuch von Starautor Daniel Kehlmann (49) spielte Brühl selbst die Hauptrolle, als fiktive Version seiner selbst. Er verkörpert einen deutsch-spanischen Schauspieler namens Daniel, der von einem Nachbar erpresst wird.

Mit "Nebenan" war Daniel Brühl im Wettbewerb um den Goldenen Bären bei der Berlinale vertreten, ging aber leer aus.