Am 25. März bekommen die verbliebenen Kandidaten von "Das große Promibacken" Besuch. Drei "Promi Taste"-Stars sowie Moderatorin Angelina Kirsch betreten die Backstube. In gemischten Teams stellen sie sich einer besonderen Aufgabe.

Team Kochen trifft auf Team Backen: In der kommenden Folge von "Das große Promibacken" am 25. März (20:15 Uhr in Sat.1) schauen "Promi Taste"-Stars bei den Hobbybäckern vorbei. Wie der Sender mitteilt, werden Reality-Star Melody Haase, Sport-Kommentator Elmar Paulke und Comedian Simon Pearce sowie "Promi Taste"-Moderatorin Angelina Kirsch der Backstube einen Besuch abstatten. In Zweierteams nehmen sie sich einer besonderen Challenge von "Promibacken"-Juror Christian Hümbs an: Sie sollen in nur 90 Minuten eine Rigatoni-Torte zaubern.

Diese Teams treten an Per Losverfahren werden aus Back- und Kochpromis vier gemischte Teams gebildet. Moderatorin Angelina Kirsch, die sonst durchs Geschehen führt, greift diesmal selbst zum Rührlöffel: Sie bildet ein Duo mit Anna-Carina Woitschack. Rebecca Immanuel tritt gemeinsam mit Simon Pearce an, René Casselly mit Elmar Paulke, Alexander Mazza mit Melody Haase.

Für Woitschack und Kirsch ist die Teamkonstellation offenbar Schicksal. "Angelina und Anna-Carina - klingt doch fast schon italienisch!", wird Woitschack in der Mitteilung zitiert. Kirsch bekräftigt: "Allein von unseren Vornamen her sind wir schon ein absolutes Spitzenteam."

"Promi Taste" startet in wenigen Wochen

Die zehnte Staffel von "Das große Promibacken" war am 11. Februar mit zehn Prominenten gestartet. Inzwischen hat sich das Teilnehmerfeld auf die oben genannten vier Hobbybäcker reduziert.

"Promi Taste" wiederum, ein Ableger der Kochshow "The Taste", startet am 8. April zur Primetime in Sat.1. Zwölf Promis versuchen, die Starköche Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner mit ihren Gerichten zu beeindrucken. Dabei zählen Berwertungskriterien wie Geschmack, Textur, Süße und Säure. Im Verlauf der Staffel stellen die Coaches ihre eigenen Teams aus ihren Favoriten zusammen. Runde für Runde müssen sie wieder ihr Kochtalent beweisen.

Beide Sendungen sind neben der TV-Ausstrahlung parallel auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen.