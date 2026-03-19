Am 25. März bekommen die verbliebenen Kandidaten von "Das große Promibacken" Besuch. Drei "Promi Taste"-Stars sowie Moderatorin Angelina Kirsch betreten die Backstube. In gemischten Teams stellen sie sich einer besonderen Aufgabe.
Team Kochen trifft auf Team Backen: In der kommenden Folge von "Das große Promibacken" am 25. März (20:15 Uhr in Sat.1) schauen "Promi Taste"-Stars bei den Hobbybäckern vorbei. Wie der Sender mitteilt, werden Reality-Star Melody Haase, Sport-Kommentator Elmar Paulke und Comedian Simon Pearce sowie "Promi Taste"-Moderatorin Angelina Kirsch der Backstube einen Besuch abstatten. In Zweierteams nehmen sie sich einer besonderen Challenge von "Promibacken"-Juror Christian Hümbs an: Sie sollen in nur 90 Minuten eine Rigatoni-Torte zaubern.