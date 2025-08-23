Auch die Fuß- und Handabdrücke von Gary Oldman lassen sich jetzt in Los Angeles bewundern. Bei der Zeremonie vor dem TCL Chinese Theatre erhielt der Oscarpreisträger prominente Unterstützung.
Es ist eine der größten Ehren der Filmstadt Los Angeles: Am Freitag wurde Oscarpreisträger Gary Oldman (67) mit der traditionsreichen Hand- und Fußabdruck-Zeremonie vor dem TCL Chinese Theatre geehrt. Der ikonische Filmstar, der für seine Darstellung von Winston Churchill (1874-1965) in "Die dunkelste Stunde" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, hinterließ vor dem traditionsreichen Kino am Hollywood Boulevard außerdem seine Unterschrift.