Taylor Swifts Freund : Travis Kelce: Von der Bühne zum Hollywood-Dreh

Travis Kelce, Star der Kansas City Chiefs, zeigt seine Vielseitigkeit: Der Football-Star taucht jetzt auch in der Welt des Films auf und zeigt sich erneut an einem Hollywood-Set, wo er für eine neue Ryan-Murphy-Serie vor der Kamera steht.

Superbowl-Gewinner Travis Kelce (34) arbeitet offenbar gerade in Hollywood. Wie ein Instagram-Post des Filmproduzenten und Schauspielers Larry McGee verrät, war Kelce am Set der Serie "Grotesquerie", die voraussichtlich noch im Herbst dieses Jahres erscheinen wird.

Travis Kelce mal anders

Auf dem Bild, das McGee auf seinem Profil zeigt, steht er Arm in Arm mit dem Spieler der Kansas City Chiefs. Kelce zeigt sich dabei in einem ungewohnten Look, er trägt enge Jeans und ein schlichtes enganliegendes Oberteil. Seine Haare sind ebenfalls weniger zerzaust als sonst. In der Bildunterschrift des Posts verrät McGee, dass Kelce am Set sei und dass er selbst im Gegenzug dafür in der kommenden Saison Football schauen werde.

Was schon bekannt ist

Dass der Sportler eine Rolle in der neuen Horrorserie von Ryan Murphy (58) spielen wird, sickerte bereits vor wenigen Wochen durch. Anfang Mai berichtete der "Hollywood Reporter", dass Kelce in der FX-Serie zu sehen sein wird. Auch Hauptdarstellerin Niecy Nash (54) bestätigte dies in einem Instagram-Post im Mai, auf dem sie gemeinsam mit Kelce zu sehen ist. Sie schrieb dazu: "Travis, Willkommen bei Grotesquerie". Zudem wurde er bereits einige Male am Set gesichtet.

Über die genaue Handlung der Serie ist bisher nicht viel bekannt, genauso wenig über die Rolle, die der Football-Star spielen wird. In dem Clip, den Nash teilte, sieht man ihn jedoch in weißer Uniform, was darauf hindeutet, dass er einen Krankenpfleger oder Arzt spielen könnte.

Ein Schauspieldebüt?

Offiziell wird die Rolle in "Grotesquerie" sein erster Auftritt als Schauspieler sein. Sein Debüt auf der großen Bühne hatte er aber schon anderweitig. Seine berühmte Freundin, die Sängerin Taylor Swift (34), befindet sich derzeit auf ihrer Tour durch Europa und ihr Partner war bei einigen Shows im Publikum zu sehen. Bei einem ihrer Auftritte in London kam Kelce dann überraschend auf die Bühne und performte mit Swift gemeinsam einen Skit für einen ihrer Songs.

Ab dem kommenden Wochenende wird der Fokus bei dem Kansas-City-Spieler jedoch wieder woanders liegen. Kelce wird mit seinem Team ins Trainingslager gehen, um sich auf die kommende NFL-Saison vorzubereiten.