Der Mega-Popstar Taylor Swift kommt für die nächste Station ihrer rekordverdächtigen Welttournee ins Londoner Wembley-Stadion. Dafür wurde die größte Arena in Großbritannien bereits passend geschmückt – zumindest ein Teil davon.

Die „Anti-Hero“-Sängerin wird an diesem Freitag, Samstag und Sonntag (21. bis 23. Juni) drei Konzerte im Londoner Wembley-Stadion geben, bevor sie im August für weitere fünf Konzerte zurückkehrt. Insgesamt sind über den Sommer verteilt 15 Auftritte in Großbritannien geplant.

„Swiftie Steps“ ein Tag vor Konzert enthüllt

Mit einer Kapazität für 90.000 Zuschauer ist das Wembley Stadion das zweitgrößte in Europa. Um den Besuch des Megastars zu ehren, wurden die Treppen im zugehörigen Wembley Park mit einem Portrait von Swift. Verantwortlich dafür ist der britische Graffiti-Künstler „Humorstreetart“.

Am Donnerstagmorgen enthüllte Sadiq Khan, der Bürgermeister von London, die „Swiftie Steps“ (Swiftie Stufen). Auf X (ehemals Twitter) meldete sich das Stadion selbst zu Wort: es sei jetzt in seiner „Taylor Era“ – ein Anspielung auf die „Eras-Tour“, in der Swift Lieder ihrer verschiedenen „Äras“ zum besten gibt.

Kommt gut an: Die Fans auf X feiern die neue Wandbemalung – und hoffen, dass sie bis zu den Konzerten im August standhalten. Vo Ort haben bereits erste „Swifties“, wie die Fans der Sängerin genannt werden, bereits Selfies mit dem Kunstwerk gemacht.

Sieben Mal tritt Taylor Swift in Deutschland auf

Die „Anti-Hero“-Sängerin ist die erfolgreichste Sängerin der vergangenen Jahrzehnte und veröffentlichte mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts. Im Sommer 2024 bringt der Megastar die „Eras“-Tournee auch nach Deutschland.

Die bereits ausverkauften Konzerte sind in München, Gelsenkirchen und Hamburg geplant und finden an folgenden Tagen statt:

17. Juli 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

18. Juli 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

19. Juli 2024: Gelsenkirchen – Veltins-Arena

23. Juli 2024: Hamburg – Volksparkstadion

24. Juli 2024: Hamburg – Volksparkstadion

27. Juli 2024: München – Olympiastadion

28. Juli 2024: München – Olympiastadion

„The Eras Tour“ bricht Rekorde und kurbelt die Wirtschaft an

Swifts „The Eras Tour“ brachte einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar. Bis zum Ende der Tour im Dezember in Kanada dürfte sich diese Summe verdoppeln. Damit brach sie den Rekord für die umsatzstärkste Tournee zu Sir Elton Johns Abschied von der Bühne, die insgesamt fünf Jahre dauerte.

Laut einer Studie des Finanzinstituts Barclays kurbeln die Swift-Konzerte auch die britische Wirtschaft an: Die knapp 1,2 Millionen Fans geben demnach insgesamt 848 Millionen Pfund - umgerechnet eine Milliarde Euro - für Konzerttickets, Anreise, Unterkunft und Merchandising aus.